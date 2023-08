Sapkowski zapowiedział nową książkę o Wiedźminie. „Dla Ukraińców zawsze robię wyjątki”

Andrzej Sapkowski zamiar napisania kolejnych książek z uniwersum „Wiedźmina” zdradził już na początku tego roku na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej. Deklaracja była wtedy jednak bardzo ogólna, a autor zdradził tylko, że „są plany” napisania kolejnych książek. Teraz jednak autor ponownie potwierdził swoje zamiary i ogólnie zarysował, kiedy możemy się spodziewać nowych przygód osadzonych w świecie Geralta z Rivii.

Andrzej Sapkowski zapowiada nową książkę o Wiedźminie. „Pracuję dosyć pilnie”

Swoje plany autor opowiadań i sagi o Wiedźminie zdradził podczas internetowej rozmowy prowadzonej na ukraińskim kanale w portalu Youtube Фантастичні talk(s) / Fantastic talk(s). To kanał pięciu ukraińskich pisarek poświęcony science-fition i fantasy. Transmitowana w czwartek wieczorem rozmowa z Sapkowskim dotyczyła uniwersum Wiedźmina.

Na sam koniec Andrzej Sapkowski usłyszał pytanie – nad czym obecnie pracuje.

– W zasadzie to nigdy takich rzeczy nie mówię, dlatego że ze mną nigdy nic nie wiadomo – stwierdził autor. – Może coś zrobię, może nie. A do tej pory, gdy mówiłem, że coś napiszę, a potem nie napisałem, to ludzie mieli pretensje, tak jakbym ich oszukał i jakbym kłamał, powiedział nieprawdę. Dlatego niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę. Bo dopóki nie skończyłem, uważam, że tego nie ma – dodał.

Po tym wstępie polski pisarz zdradził jednak swoje plany. – Ale ponieważ dla Ukraińców to ja zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. Tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie dosyć pilnie. Może to potrwać rok, ale nie dłużej – ocenił. – Nowa książka o Wiedźminie się robi. Jeszcze rok i będzie – powtórzył, dopytany.

Nowa książka o Wiedźminie raczej nie będzie kontynuacją

Ostatnia książką Andrzeja Sapkowskiego w uniwersum Wiedźmina była wydana w 2013 roku powieść „Sezon Burz”, która przedstawia wydarzenia, których bohaterem jest Geralt, z Rivii chronologicznie mające miejsce przed wydarzeniami z pięciu tomów sagi. Prawdopodobnie nowa książka o Wiedźminie również nie będzie bezpośrednią kontynuacją przygód Geralta, gdyż autor jasno to wykluczał.

„Historia jest zakończona, saga dobiegła końca, więc jeśli przypadkiem napiszę coś w uniwersum Wiedźmina, a mam taki zamiar, to prawdopodobnie będzie to coś w rodzaju prequela lub sidequela. Nie kontynuacja” – mówił autor w 2018 roku.

