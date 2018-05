Adam Nawałka odkrył karty! Znamy szeroką kadrę na mundial w Rosji

Szeroka kadra reprezentacji Polski na mundial w Rosji:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea) Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia), Jacek Góralski (Łudogorec), Kamil Grosicki (Hull), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (WBA), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech), Krzysztof Mączyński (Legia), Sławomir Peszko (Lechia), Sebastian Szymański (Legia), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby).

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Mistrzostwa Świata w Rosji

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał Władimir Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił prezydent.

