TVP odkrywa karty przed Mundialem. Szpakowski nie skomentuje wszystkich meczów

Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Wyłączne prawa do transmitowania wszystkich spotkań ma Telewizja Polska. Dla kibiców, którzy zmagania podopiecznych Adama Nawałki będą śledzili w domach przed telewizorami istotne jest, kto będzie komentował te spotkania. Nadawca publiczny uchylił rąbka tajemnicy i podał nazwiska komentatorów.

Szpakowski na Senegal

Sport.pl podał informację, że Dariusz Szpakowski, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów Polsce, skomentuje tylko pierwszy Polaków w fazie grupowej. Głos Szpakowskiego usłyszymy podczas transmisji ze spotkania z Senegalem 19 czerwca.

Dwa pozostałe mecze będzie komentował Jacek Laskowski. Oznacza to, że usłyszymy go zarówno 24 czerwca podczas spotkania z Kolumbią oraz 28 czerwca w trakcie starcia z reprezentacją Japonii.

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie komentował następne mecze Polaków, jeśli uda im się awansować do dalszej fazy turnieju. – Jeśli chodzi o komentatorów, to mamy ich ustawionych numerycznie. Dobór pierwszy to ważność meczów, a dobór drugi to logistyka, bo tak jak już wspominaliśmy – to największa operacja logistyczna w historii wielkich imprez sportowych – powiedział w rozmowie ze sport.tvp.pl dyrektor tej stacji Marek Szkolnikowski. – Duże odległości między miastami, słabe połączenia lotnicze, długie podróże pociągiem – to wszystko spowodowałoby, że dziennikarze stracą wiele czasu na przemieszczanie się – dodał.

Przypomnijmy, polska reprezentacja przed wylotem do Rosji rozegra jeszcze dwa spotkania towarzyskie. Robert Lewandowski i spółka najpierw zmierzą się 8 czerwca z Chile, a cztery dni później zagrają z Litwą.