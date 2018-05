„Polska dawaj!” kontrowersyjnym hasłem na mistrzostwa. A jak jest u innych?

Trzeba przyznać, że wśród zaproponowanych w plebiscycie haseł „Polska dawaj!” rzeczywiście prezentuje się najlepiej. Opcjonalnym wyborem były jeszcze: „Miliony serc, jedno bicie” oraz „Jeden kraj, jedna drużyna, jeden cel”. Kibice martwią się jednak, że w wybranym zwrocie posłużono się klasycznym rusycyzmem – „dawaj!”. Źle w tym wypadku odmienione jest też słowo „Polska”, które powinno przyjąć formę wołacza – „Polsko”. Szeroko komentują tę sprawę użytkownicy Twittera, którzy zwracają też uwagę na możliwe złośliwe przekształcenia hasła, jeśli turniej nie potoczy się po naszej myśli. Napis pojawi się na autobusie także w języku angielskim w formie „Go Poland!”.

Przetłumaczone hasła wszystkich reprezentacji uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Rosji 2018

Rosja: Graj z otwartym sercem Arabia Saudyjska: Pustynni Rycerze Egipt: Kiedy mówisz Faraoni, świat musi wstać i słuchać Urugwaj: Słońce świeci w Rosji, niebo jest całe jasnoniebieskie Portugalia: Przeszłość jest chwałą, teraźniejszość historią Hiszpania: Razem jesteśmy niezwyciężeni Maroko: Lwy Atlasu, Duma Maroka Iran: Milion ludzi, jeden naród, jedno serca bicie Francja: Wasza siła, nasza pasja, do boju Les Bleus Australia: Bądźcie dzielni, świećcie Socceroos zielenią i złotem Peru: Wróciliśmy! 30 milionów Peruwiańczyków tutaj podróżuje Dania: Razem tworzymy historię Argentyna: Razem po marzenie Chorwacja: Mały kraj, wielkie marzenia Islandia: Sprawmy by nasze marzenia się ziściły Nigeria: Skrzydła afrykańskiej dumy Brazylia: Więcej niż pięć gwiazd, 200 milionów serc Szwajcaria: Cztery języki, jeden naród Kostaryka: Nic nie jest niemożliwe, kiedy cały naród gra Serbia: Jeden zespół, jedno marzenie – Serbia! Niemcy: Razem napiszmy historię Meksyk: Stworzeni w Meksyku, stworzeni do wygrywania Szwecja: Razem dla Szwecji! Korea: Tygrysy Azji podbijają świat Belgia: Czerwone Diabły jadą na misję Panama: Panama siła dwóch mórz Tunezja: Rosjo, oto zjednoczone orły, gracze i fani Anglia: Poślij nas do zwycięstwa Polska: Polska Dawaj! Senegal: Niemożliwe to nie senegalskie Kolumbia: Oto jedno marzenie, trzy kolory i 50 milionów serc Japonia: Czas na bitwę Niebiescy Samurajowie

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Mistrzostwa Świata w Rosji

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał Władimir Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił prezydent.