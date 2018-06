MŚ 2018. FIFA zdradza szczegóły ceremonii otwarcia i zapowiada istotne zmiany

Na kilka chwil przed pierwszym gwizdkiem meczu otwarcia pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską odbędzie się uroczysta ceremonia rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Wiemy już, że na stadionie Łużniki w Moskwie pojawią się trzy postaci: światowa gwiazda muzyki pop Robbie Williams, rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifullina i brazylijski piłkarz, król strzelców mundialu z 1998 roku – Ronaldo.

Jak podkreśla FIFA, tegoroczne otwarcie ma znacząco różnić się od poprzednich tego typu wydarzeń. Cała ceremonia ma skupiać się na akcentach muzycznych i trwać około pół godziny. Odbędzie się także tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu, a więc od razu po występach na boisko wyjdą piłkarze.

– Niezwykle cieszę się mogąc wrócić do Rosji na tak niezwykły występ. Robiłem już wiele rzeczy w mojej karierze, ale otwarcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej przed 80 tys. kibiców na stadionie i milionami widzów na całym świecie to spełnienie moich chłopięcych marzeń – mówił Williams. – Chcielibyśmy zaprosić fanów piłki nożnej i muzyki, aby dołączyli do nas w Rosji i uczestniczyli w tym niezapomnianym show – dodawał.

– Mecz otwarcia jest zawsze bardzo symboliczny. To ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, jak wielki to dla ciebie moment, na który – zarówno jako gracz i jako kibic – czekałeś przez całe cztery lata. Nikt nie wie co wydarzy się w ciągu nadchodzących czterech tygodni turnieju, ale każdy wie, że będzie się o tym pamiętać – podgrzewał atmosferę Ronaldo. – Oczywiście jest to także emocjonalny moment dla gospodarzy. Po tak ciężkiej pracy nagle cały świat zbiera się na twoim podwórku, by celebrować swoją miłość do futbolu. Czułem to w Brazylii przed czterema laty i cieszę się, że mogę dzielić tę ekscytację także z Rosjanami – mówił.

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Gdzie odbędą się mecze MŚ 2018?

Do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów, z których FIFA wybrała 12, na których odbędą się mecze: Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Stadion Centralny (Jekaterynburg).