Robbie Williams ma tremę przed ceremonią otwarcia MŚ. Nie chce „zrobić Diany Ross”

Już w czwartek 14 czerwca meczem Rosji z Arabią Saudyjską zostaną zainaugurowane piłkarskie mistrzostwa świata. Podczas ceremonii otwarcia mundialu wystąpi znany brytyjski piosenkarz Robbie Williams. – Czuję presję. Czekałem na swoją kolej podczas prób z boku boiska. Nagle przed oczami stanął mi obrazek Diany Ross, która nie strzeliła gola z karnego podczas ceremonii otwarcia mistrzostw świata w USA. Nagle w mojej głowie pojawiła się myśl: „Zrobisz Dianę Ross, zrobisz Dianę Ross”. Niestety muszę mieć nerwy ze stali, żeby przejść przez to, co mnie czeka. To przekleństwo i błogosławieństwo równocześnie – powiedział autor takich hitów jak „Rock DJ”, „She's the one” czy „Angels”.

Historię Diany Ross na Facebooku przypomniał też fanpage Krótka historia jednego zdjęcia. „Czerwiec 1994, Chicago, otwarcie mistrzostw świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, dziwnym kraju gdzie na futbol mówi się „soccer”. W jednym z najbardziej efektownych momentów ceremonii otwarcia, jej gwiazda, piosenkarka Diana Ross, wykonując rzut karny z odległości kilku metrów, komicznie kiksuje, posyłając piłkę obok słupka. W tym momencie setki milionów telewidzów na całym świecie zaczynają całkiem poważnie zastanawiać się czy powierzenie Mundialu Amerykanom to aby na pewno był dobry pomysł” – możemy przeczytać.

Ceremonia otwarcia MŚ w Rosji

Na kilka chwil przed pierwszym gwizdkiem meczu otwarcia pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską odbędzie się uroczysta ceremonia rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Wiemy już, że na stadionie Łużniki w Moskwie pojawią się trzy postaci: światowa gwiazda muzyki pop Robbie Williams, rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifullina i brazylijski piłkarz, król strzelców mundialu z 1998 roku – Ronaldo.

Jak podkreśla FIFA, tegoroczne otwarcie ma znacząco różnić się od poprzednich tego typu wydarzeń. Cała ceremonia ma skupiać się na akcentach muzycznych i trwać około pół godziny. Odbędzie się także tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu, a więc od razu po występach na boisko wyjdą piłkarze.

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia Mistrzostw Świata w Rosji?

Relacja NA ŻYWO z ceremonii otwarcia mundialu i pierwszego meczu Rosja - Arabia Saudyjska będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisję przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie portal sport.tvp.pl.

Gdzie odbędą się mecze MŚ 2018?

Do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów, z których FIFA wybrała 12, na których odbędą się mecze: Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Stadion Centralny (Jekaterynburg).

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.