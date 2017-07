Rihanna spotkała się z prezydentem Francji. O czym rozmawiali?

Artystka z Emmanuelem Macronem rozmawiała o edukacji w krajach rozwijających się. Riri od dawna jest zaangażowana w kwestie rozwoju nauczania dziewcząt. - Dziękuję Panu prezydentowi i Pierwszej Damie za to niesamowite i pełne zaangażowania spotkanie dotyczące edukacji dziewcząt - napisała po spotkaniu Rihanna. - 264 milionów dzieci nie chodzi do szkoły. Podejmuję to wyzwanie! - odpowiedział Prezydent Francji. Gwiazda podróżuje po Europie, promując film „Valerian i Miasto Tysiąca Planet”.