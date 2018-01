Santana gwiazdą Tauron Life Festival Oświęcim 2018!

“Muzyka może być spoiwem łączącym ludzi. Tak brzmi wielkie przesłanie, które słyszę, odkąd byłem nastolatkiem, i w które wciąż wierzę” – napisał Carlos Santana w swej autobiografii “Uniwersalny Ton. Historia mojego życia”. Te słowa doskonale wpisują się w ideę TLFO, festiwalu który jest wielkim świętem pokoju, tolerancji i budowania relacji ponad podziałami. Już w czerwcu ze sceny stadionu oświęcimskiego MOSiR-u popłyną dźwięki „Smooth”, „Samba Pa Ti”, „Maria Maria”, „Corazon Espinado” i innych hitów jednego z najważniejszych artystów w historii rocka.

Pochodzący z Meksyku, a mieszkający w Kalifornii Carlos Santana znalazł się w elitarnym gronie najlepszych gitarzystów wszech czasów według magazynu „Rolling Stone”. Ma w dorobku 10 nagród Grammy i miejsce w Rock and Roll Hall of Fame. Wydał przeszło 30 albumów studyjnych – podpisanych własnym nazwiskiem lub nazwą kierowanego przez siebie zespołu Santana – a do tego kilkadziesiąt kompilacji i płyt koncertowych. Nagrywał piosenki wspólnie z takimi gwiazdami, jak Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira, czy Miles Davies. Fragmenty jego przebojów samplowali inni artyści, m.in. DJ Khaled, który wykorzystał motyw z „Maria Maria” w kawałku “Wild Thoughts” nagranym wraz z Rihanną i Brysonem Tillerem.

Początki kariery Santany sięgają wczesnych lat 60., a przełomowym momentem okazał się dla niego występ na legendarnym festiwalu Woodstock w 1969 roku, po którym zyskał status gwiazdy rocka. Po świetnych latach 70. i 80. przyszedł chwilowy spadek popularności, po którym gitarzysta wrócił na szczyt w wielkim stylu z krążkiem “Supernatural” (1999). Od tamtego czasu nie zwalnia tempa – koncertuje, nagrywa kolejne płyty i umacnia status legendy rocka.

Występ Carlosa Santany w Oświęcimiu będzie jedynym polskim przystankiem na zaplanowanej na 2018 r. światowej trasie Divination Tour, a zarazem kolejnym kamieniem milowym w historii Tauron Life Festival Oświęcim. Na scenie organizowanego od 2010 r. wyjątkowego festiwalu co rok pojawiają się wykonawcy z najwyższej światowej półki, tacy jak Queen & Adam Lambert, Elton John, Sting, Peter Gabriel, Soundgarden, czy grupa Scorpions, uhonorowana statuetką Peacemakera, nagrodą wręczaną od 2017 r. artystom szczególnie przyczyniającym się do szerzenia pokojowych idei zbieżnych z przesłaniem TLFO.

Tauron Life Festival Oświęcim to nie tylko niezapomniane koncerty gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. To także kino wolnościowe, sztuki teatralne, widowiskowe murale projektowane przez światowej sławy artystów-grafików oraz działania edukacyjne prowadzone wraz z organizacjami, takimi jak UNICEF czy Polska Akcja Humanitarna. Ważnym punktem w festiwalowym programie są wydarzenia sportowe, w tym biegi uliczne z udziałem znanych osób ze świata sportu, kultury i sztuki.

Bilety na koncert Santany na TLFO od dziś są dostępne wyłącznie dla członków fan klubu artysty, za pośrednictwem strony www.santana.com. Od poniedziałku, 15 stycznia, trafią do otwartej sprzedaży na stronach www.lifefestival.pl i www.eventim.pl.

Wkrótce więcej informacji na temat wydarzeń TLFO 2018. Aby być na bieżąco, odwiedzaj stronę www.facebook.com/LifeFestivalOswiecim lub zapisz się do newslettera dostępnego na www.lifefestival.pl.