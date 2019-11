MTV Europe Music Awards 2019. Z Polski wyróżniono Roksanę Węgiel

Najlepszy polski artysta

Roksana Węgiel ___ inni nominowani: Dawid Podsiadło Daria Zawiałow Sarsa



Najlepszy wykonawca muzyki elektronicznej

Martin Garrix ___ nominowani: Calvin Harris DJ Snake Marshmello The Chainsmokers



Najlepszy wykonawca alternatywny

FKA Twigs ___ nominowani: Lana Del Rey Solange twenty one pilots Vampire Weekend



Najlepszy wykonawca hip-hop

Nicki Minaj ___ nominowani: 21 Savage Cardi B J. Cole Travis Scott



Najlepszy wykonawca rock

Green Day ___ nominowani: Imagine Dragons Liam Gallagher Panic! At The Disco The 1975



Najlepszy wykonawca na żywo

BTS ___ nominowani: Ariana Grande Ed Sheeran P!NK Travis Scott



Najlepszy artysta pop

Halsey ___ nominowani: Ariana Grande Becky G Camila Cabello Jonas Brothers Shawn Mendes



Najlepszy nowy artysta

Billie Eilish ___ nominowani: Ava Max Lewis Capaldi Lil Nas X Lizzo Mabel



Najlepsza współpraca

ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura" ___ nominowani: BTS, Halsey, "Boy With Luv" Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix) Mark Ronson, Miley Cyrus, "Nothing Breaks Like a Heart" Shawn Mendes, Camila Cabello, "Señorita" The Chainsmokers, Bebe Rexha, "Call You Mine"



Najlepsza piosenka

Billie Eilish, "Bad Guy" ___ nominowani: Ariana Grande, "7 Rings" Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix) Post Malone, Swae Lee, "Sunflower" Shawn Mendes, Camila Cabello, "Señorita"



Najlepszy artysta

Shawn Mendes ___ nominowani: Ariana Grande J Balvin Miley Cyrus Taylor Swift



Najlepszy teledysk

Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) ___ nominowani: Ariana Grande, "thank u, next" Billie Eilish, "Bad guy" Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix) Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

Oprócz wymienionych powyżej, statuetki przyznawano także w tak nietypowych kategoriach, jak "najlepszy image" (Halsey), najlepsi fani (BTS), najlepszy wykonawca World Stage (Muse) czy najlepszy wykonawca Push (Ava Max). Tytuł Najlepszej polskiej artystki Roksana Węgiel zdobyła dzięki głosom polskich fanów. Nagrody MTV Europe przyznaje się od 2014 roku. Najlepszego polskiego wykonawcę wybiera się od roku 2000.

