Sieć Badawcza Łukasiewicz to 22 instytuty i badania w kilkudziesięciu dziedzinach

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest organizacją skupiającą 22 instytuty badawcze, które na rzecz biznesu realizują prace badawczo-rozwojowe.

– Opracowujemy nowe technologie, opracowujemy rozwiązania poprawiające istniejące technologie po to, żeby zwiększyć poziom konkurencyjności, poziom wydajności, poziom efektywności przedsiębiorstw – tłumaczy Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

„Sieć Badawcza Łukasiewicz łączy różne kompetencje”

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz można znaleźć w całej Polsce.

– 22 instytuty prowadzą badania w kilkudziesięciu dziedzinach. Mówię o tej liczbie 22, żeby te kilkadziesiąt uwiarygodnić. To naprawdę jest kilkadziesiąt różnych dziedzin – podkreśla Andrzej Dybczyński. – My, upraszczając ten model naszej aktywności, definiujemy cztery podstawowe obszary naszej działalności. To jest bardzo szeroko rozumiane zdrowie: biotechnologia, farmacja, urządzenia medyczne. Drugą taką grupą jest czysta mobilność. Trzecią – wszystko to, co jest związane z energetyką. Czwarta z takich grup to inżynieria materiałowa – dodał.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz wskazał, co jest jej siłą.

– To, co pozwala Łukasiewiczowi kreować naprawdę innowacyjne rozwiązania, to m.in. fakt, że sieć łączy różne kompetencje. Nasi naukowcy potrafią korzystać z kompetencji swoich kolegów z innych dyscyplin, by znaleźć rozwiązania, które w ramach jednej dyscypliny nie są oczywiste lub łatwo dostępne – stwierdził Andrzej Dybczyński. – Często słyszymy, że to trzecia największa sieć w Europie. Ja na to odpowiadam w ten sposób. Ja nie chcę, żeby Łukasiewicz był największy. Ja chcę, żeby Łukasiewicz był najlepszy. Na tym nam właśnie zależy – wskazał.

Łukasiewicz – 22 Instytuty w jednej Sieci Badawczej

Sieć badawcza Łukasiewicz skupia łącznie 22 instytuty badawcze w całej Polsce. Są to:

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych



