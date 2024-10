Znaleźli nasiona, które mają ponad tysiąc lat. Wskrzesili gatunek rośliny wspominanej w Biblii

Podczas wykopalisk archeologicznych w jaskini na pustyni Judzkiej (Izrael) znaleziono nasiona. Badania wskazały, że pochodzą z okresu między 993 a 1202 rokiem naszej ery. Nasiona zostały posiane w 2010 r., a sadzonki pojawiły się po około pięciu tygodniach. Roślinie nadano nieoficjalną nazwę Saba, na cześć starożytnego królestwa obejmującego terytoria Etiopii, Erytrei i południowej Arabii, znanego z aromatycznych drzew i zaangażowania w handel przyprawami.

Z nasiona wyrosło drzewo, które po 14 latach ma około trzy metry wysokości. Kora jest bladozielono-brązowa, łuszcząca się cienkimi, papierowymi płatami. Drzewo nie zakwitło ani nie zaowocowało, więc naukowcy nie mają materiału reprodukcyjnego, aby w tej chwili spróbować opisać gatunek. Roślina została jednak zaliczona do rodzaju balsamowców. Wyniki przedstawiono w nature.com.

14 lat temu posadzono nasiona, które mają 1 000 lat. Naukowcy zbadali, co z nich wyrosło

Według badaczy wskrzeszona roślina jest blisko spokrewniona z trzema innymi południowoafrykańskimi gatunkami balsamowca, ale wyjątkowa w stosunku do wszystkich innych gatunków, z których pobrano próbki do tej pory. Naukowcy postanowili wyjaśnić obecność nieznanego gatunku balsamowca w jaskini na północnej pustyni judejskiej około 1 000 lat temu.

Badacze zaczęli zastanawiać się, czy znaleziona przez nich roślina może być powiązana z historycznym „balsamem judejskim” lub reprezentować wymarły lub wytępiony gatunek balsamowca, o którym wspominano w Biblii. Balsamowiec właściwy jest uważany za historyczny „balsam judejski”, który przez ponad 1 000 lat był uprawiany w oazach wokół basenu Morza Martwego.

Sensacyjne odkrycie naukowców. Wyhodowano drzewo, które mogło być składnikiem biblijnego tsori

„Balsam judejski” zniknął jednak z regionu do IX w. n.e., co doprowadziło do długiej debaty, czy mógł przetrwać gdzieś indziej. Na podstawie badań odrzucono pierwszą teorię i zaczęto sprawdzać, czy nie chodzi o wymarły gatunek balsamowca, z którego powstawał tsori – balsam powstały z żywicy, o którego leczniczych właściwościach wspominano w Księdze Rodzaju, Jeremiasza i Ezechiela.

Niektórzy badacze wiążą tsori z „balsamem judejskim”, ale dowody są niewystarczające, aby udowodnić zależność. Naukowcy ustalili, że saba ma wiele właściwości leczniczych, które wskazują, że roślina mogła być głównym składnikiem biblijnego tsori. Badacze postanowili również sprawdzić, skąd nasiona pojawiły się w jaskini. Odrzucono teorię, że zostały one ukryte przez człowieka. Bardziej prawdopodobną opcją jest to, że zostały one przyniesione przez zwierzęta.

