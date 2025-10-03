Kanał Panamski bez wody? Naukowcy nie wykluczają takiego scenariusza

Najnowsze badanie opublikowane w „Geophysical Research Letters” wskazuje, że zmiany klimatyczne mogą ograniczyć dopływ słodkiej wody do jeziora Gatún, które zasila system śluz. Jest to o tyle ważne, że do funkcjonowania kanał potrzebuje ogromnych ilości wody.

Każdy pełny tranzyt sześciu śluz pochłania około 190 mln litrów, czyli tyle, ile jest potrzebne do zapełnienia około 76 basenów olimpijskich. Codziennie do obsługi ruchu zużywa się jej 2,5 razy więcej niż w całym Nowym Jorku.

Utrudnienia w funkcjonowaniu kanału to nie wszystko. Jezioro Gatún odgrywa także kluczową rolę dla samej stolicy kraju — dostarcza wodę pitną dla ponad połowy mieszkańców miasta Panamy.

Naukowcy wskazują na duży problem. To może się stać

Zespół kierowany przez Samuela Muñoza z Northeastern University przeanalizował dane o opadach i poziomie wody z lat 1965–2023 oraz zasymulował przyszłe scenariusze w zależności od emisji gazów cieplarnianych.

Modele te pokazują, że przy niskiej emisji poziomy jeziora pozostaną względnie stabilne. Jednak inaczej wygląda sytuacja w scenariuszu wysokiej emisji. Wówczas ryzyko spadku poziomu wody do rekordowo niskiego z 2016 roku podwaja się do końca stulecia — z 2,5% do 5% w skali roku. Główne czynniki to spadek opadów w porze deszczowej i wzrost parowania związany z ociepleniem atmosfery.

Główny autor badania łączy zjawisko z globalnym ociepleniem. Nie wszyscy naukowcy są jednak do tego przekonani. „Byłoby bardzo, bardzo trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski i stwierdzić, że to jest sygnał zmian klimatycznych” – zauważa Steve Paton z panamskiego oddziału Smithsonian, wskazując na dużą naturalną zmienność klimatu w regionie.

Administracja szuka rozwiązania. Pomóc może sztuczne jezioro

Faktem jest jednak, że w przeszłości niedobory wody paraliżowały już kanał. W 2016 roku i ponownie w latach 2023–2024 administracja kanału wprowadziła ograniczenia zanurzenia dla statków i zmniejszyła liczbę tranzytów.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo wodne, administracja planuje budowę nowego sztucznego jeziora w rejonie rzeki Indio. Inwestycja szacowana na 1,5 miliarda dolarów ma potrwać dekadę i zwiększyć zasoby wodne zarówno dla kanału, jak i aglomeracji miasta Panama.

