Waży zaledwie 2 kg. Naukowcy zatwierdzili nowy gatunek dzikiego kota

Naukowcy opisali nowy gatunek małego, cętkowanego kota z Ameryki Południowej. „Leopardus tilcayo” zamieszkuje boliwijski region Yungas, porośnięty lasami mglistymi. Waży około 1,5–2 kg, a jego ciało osiąga do 50 cm długości. Ogon dodaje kolejne około 25 cm.

Nowy gatunek kota z Boliwii. Poznajcie Leopardus tilcayo

Opis oparto na dwóch żywych osobnikach. Jeden został schwytany i sfotografowany w naturze, a drugi przebywał w ośrodku Senda Verde w Boliwii. Placówka daje schronienie zwierzętom będącym ofiarami nielegalnego handlu.

To właśnie mieszkający tam samiec Tigrino stał się okazem typowym, punktem odniesienia dla opisu całego gatunku. Trafił do ośrodka około dekady temu. Biolożka i współautorka badania Paola Nogales-Ascarrunz przyznała w rozmowie z Live Science, że wyglądał inaczej niż pozostałe koty. Nie spodziewano się jednak, że reprezentuje nieznany dotąd gatunek.

Jeden gatunek okazał się pięcioma. Rozstrzygnięcie przyniosło DNA

Wyniki opublikowano 17 września w czasopiśmie „Current Biology”. Badacze przeanalizowali pełne genomy z 38 próbek pochodzących z Ameryki Południowej i Środkowej. Osiem próbek pozyskano z okazów muzealnych.

Analiza wykazała, że grupa kotów określanych po angielsku jako „tiger cats” obejmuje pięć odrębnych gatunków. Potwierdzono cztery wyróżniane wcześniej: „Leopardus tigrinus”, „L. guttulus”, „L. emiliae” i „L. pardinoides”. Piątym jest nowo opisany „L. tilcayo”.

Zidentyfikowano także nowy podgatunek żyjący w Peru, to „Leopardus tigrinus antisuyo”.

Klasyfikacja tych zwierząt od lat budziła spory. Koty są do siebie bardzo podobne, a różnice w ich umaszczeniu bywają niewielkie. W XX wieku łączono je w jeden gatunek. Dopiero współczesne badania genetyczne pozwoliły dokładniej rozpoznać ich pokrewieństwo.

Odkrycie może zmienić ocenę zagrożenia tych kotów

O zachowaniu, diecie i zasięgu występowania L. tilcayo wiadomo na razie niewiele. Naukowcy chcą ustalić, ile osobników żyje w naturze i jakie obszary zamieszkują. To ważne dla ich ochrony. Jak wskazują autorzy badania, populacje oceniane dotąd wspólnie mogą okazać się bardziej zagrożone po rozpatrzeniu każdego gatunku osobno. Małym dzikim kotom zagrażają wycinanie lasów, nielegalny handel oraz choroby przenoszone przez psy domowe. Dokładniejsze dane o liczebności i rozmieszczeniu zwierząt mają pomóc w przygotowaniu działań chroniących poszczególne gatunki.