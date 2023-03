Terlikowski dla „Wprost”: To nie TVN24, a politycy prawicy i episkopat zniszczą pamięć o Janie Pawle II

To nie TVN24, i nie Marcin Gutowski zniszczą pamięć o Janie Pawle II. Tego dzieła dokonają – w ramach histerii moralnej – politycy prawicy (i nie tylko) do spółki z częścią episkopatu. I być może część z nich będzie nawet przekonana, że robi to w obronie papieża.

Przez dziesięciolecia Jan Paweł II był tym, który łączył Polaków. Niekoronowany król Polski – mówiono o nim. Jeszcze za życia doczekał się pomników. Ten czas dobiegł jednak końca, bo jedna z partii politycznych (z delikatnym wsparciem innych) postanowiła wziąć go na sztandary i uczynić z niego partyjny totem. Powód? Reportaż Marcina Gutowskiego w TVN24 i książka Ekke Overbeeka, którzy postawili tezę, że w pewnych sytuacjach Jan Paweł II zachował się niewłaściwie. Czy to jest uderzenie w pamięć o papieżu? Nie, bo świętość nie oznacza, że nie popełnia się błędów, czy że nie myśli się tak jak inni w swoich czasach. Wątpliwości czy oskarżenia dotyczą zaś właśnie tego, że Wojtyła, jeszcze jako metropolita krakowski, postępował w sprawie księży pedofilów, tak jak ogromna większość hierarchów (a także osób odpowiedzialnych za inne instytucje) tamtego okresu.