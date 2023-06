Rzecznik rządu zabrał głos ws. głośnej publikacji. „Jest dokładnie na odwrót”

W poniedziałek 12 czerwca na stronie Wirtualnej Polski ukazał się artykuł Bianki Mikołajewskiej zatytułowany „Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi »Dobrej Zmiany«”. „Ponad 437 mln zł pensji i nawet do 45 mln zł nagród wypłaciły ludziom związanym z PiS giełdowe spółki z udziałem państwa. We władzach 19 takich spółek zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi »Dobrej Zmiany«. 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami” – czytamy.

Kilka godzin później o komentarz w sprawie został poproszony rzecznik rządu. Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski, w skrótowej formie streścił treść artykułu, a także przypomniał hasła, które na przestrzeni lat wygłaszali politycy Prawa i Sprawiedliwości.

– Miała być pokora, praca i umiar. Później były deklaracje, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, była też zapowiedź walki z tłustymi kotami, a tymczasem mamy ludzi, 90 osób związanych z władzą, którzy w trakcie dwóch kadencji PiS-u zarobili łącznie prawie 0,5 mld zł. Co zostało z tych deklaracji? Czy jakieś zmiany w tym zakresie są planowane? – zapytał dziennikarz.

Rzecznik rządu: Jest dokładnie na odwrót

Piotr Müller zwrócił uwagę na wysokość wynagrodzeń, a jednocześnie stwierdził, że konieczne jest zestawienie ich ze stawkami z ubiegłych lat. – Byłbym wdzięczny, gdyby dla rzetelności materiału, który pan przygotowuje, czy pana redakcja, dokonać porównania z latami poprzednimi. Wtedy byłoby łatwiej pokazać, czy te wynagrodzenia na tym tle są wyższe czy niższe. Bo pewnie opinia publiczna mogłaby odnieść wrażenie, że wynagrodzenia w sferze Spółek Skarbu Państwa wzrosły za czasów Prawa i Sprawiedliwości, a jest dokładnie na odwrót – stwierdził rzecznik rządu.

– One oczywiście nadal są bardzo wysokie, bo to są bardzo ważne, duże spółki, jeżeli chodzi o kluczowe obszary funkcjonowania państwa: spółki energetyczne, paliwowe, zajmujące się poważnymi interesami państwowymi, bezpieczeństwem Polski. Ale w porównaniu do czasów, gdy rozwiązania finansowe dla zarządów Spółek Skarbu Państwa funkcjonowały inaczej, są to wynagrodzenia skorygowane w stosunku do lat poprzednich – kontynuował polityk. – Gdy my objęliśmy rządy, to zmieniliśmy właśnie wynagrodzenia w tym obszarze. One zostały wtedy zmniejszone. To się zadziało kilka lat temu – podsumował Piotr Müller.

Czytaj też:

Minister o sondażu ws. aborcji. „Kolejny element upolitycznionej debaty przedwyborczej”Czytaj też:

Jednocyfrowa inflacja jeszcze w tym roku? Ekonomiści nie mają wątpliwości