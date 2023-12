Pawłowicz kontra Matczak. Prawnicy spierają się o „demolowanie ustroju”

W poniedziałek, 11 grudnia, rozstrzygną się losy nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Tusk zastąpi Morawieckiego na stanowisku premiera?

Tego dnia o godz. 10 Morawiecki wygłosi expose. Pięć godzin później odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Wszystko wskazuje na to, że nie uzyska on wystarczającej liczby głosów i poda się do dymisji.

Prawo i Sprawiedliwość wprawdzie wygrało wybory parlamentarne, ale ma w nowym Sejmie tylko 194 posłów. Tymczasem minimalna większość to 231 posłów, a liderzy wszystkich pozostałych ugrupowań zadeklarowali, że nie poprą rządu Morawieckiego.

Należy spodziewać się, że nowy rząd sformuje sojusz dotychczasowej opozycji – tj. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy – na czele którego stanie Donald Tusk. Wspomniane ugrupowania mają łącznie 248 posłów.

Pawłowicz: Mandat do zdemolowania konstytucyjnego ustroju?

Do spodziewanego upadku rządu Morawieckiego i powołania w jego miejsce rządu Tuska krytycznie odniosła się prof. Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W sobotę, 9 grudnia, opublikowała w tej sprawie wpis na X (dawniej Twitter).

„Czy uzyskanie w Sejmie łącznej, ale niekonstytucyjnej większości nad zwycięzcą wyborów, przez grupę kilku drobnych partii, daje tej sejmowej grupie mandat do zdemolowania konstytucyjnego ustroju Polski? Do likwidacji jej fundamentalnych instytucji chroniących system demokratyczny?” – napisała Pawłowicz.

Wyjaśnijmy, że obawy te dotyczą zapowiedzi obecnej większości sejmowej, np. możliwości podważenia statusu sędziów, którzy zostali powołani po 2018 r.

Matczak: Kaczyński zdemolował konstytucyjny ustrój

Na wpis Pawłowicz odpowiedział prof. Marcin Matczak, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Sformułował analogiczny komentarz pod adresem dotychczasowej większości sejmowej. Chodzi np. o zarzut upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa.

„Proszę zapytać Jarosława Kaczyńskiego. On ma w tym duże doświadczenie – w 2015 roku wygrał wybory uzyskując większość zwykłą, a nie konstytucyjną, a i tak wraz z dodatkową małą partią zdemolował konstytucyjny ustrój i doprowadził do likwidacji jej fundamentalnych instytucji” – czytamy we wpisie Matczaka.

