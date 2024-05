Rymanowski zaskoczył Gawkowskiego pytaniem od „twojego starego”

Wicepremier i minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska odpowiadał na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa. W rozmowie na antenie Radia Zet przekazał, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie największa aktywność dotyczące różnego rodzaju ataków cybernetycznych na Polskę i Europę, która będzie kierowana z Rosji.

Gawkowski o likwidacji TikToka. „Ja nie planuję, mój tata nie żyje”

W sekcji pytań od internautów prowadzący program Bogdan Rymanowski zwrócił się do swojego gościa w nietypowy sposób. – Twój stary – powiedział dziennikarz. – Mój tata? – zapytał lekko zmieszany polityk. – Nie, twój stary, to jest nick naszego słuchacza. Ludzie mają fantazję – wyjaśnił Rymanowski. Rozmówcy wybuchli śmiechem.

Użytkownik chciał wiedzieć, czy rząd planuje wprowadzić zakaz TikToka w Polsce. – Ja nie planuję, mój tata nie żyje... – odparł Gawkowski. – Ale zalecam, jako minister cyfryzacji, aby wszyscy urzędnicy państwowi i samorządowi, na swoich urządzeniach służbowych nie mieli aplikacji TikTok. Mówię to odpowiedzialnie i chciałbym, żeby do tego się stosowali – wyjaśnił.

Doprecyzował, że jest to zalecenie, a nie obowiązek. – Jeżeli ktoś chce rozsądnie gospodarować swoimi danymi, jeżeli ma świadomość, że aplikacje też zbierają dane, to powinien mieć świadomość, że urządzenie służbowe nie powinno mieć takiej aplikacji – dodał.

Jeszcze w ubiegłym roku amerykańskie agencje rządowe dostały polecenie, by wyczyścić wszelkie federalne urządzenia z aplikacji TikTok. Czystka należącej do chińskiej firmy ByteDance appki to wynik długiej debaty dotyczącej domniemanego szpiegowania.

