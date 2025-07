Rośnie popularność takiego inwestowania. „Elastyczność, przejrzystość i niskie koszty”

ETF-y (fundusze notowane na giełdzie) uchodzą za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej przejrzystych form inwestowania, ponieważ łączą szeroką dywersyfikację, niskie koszty oraz łatwy dostęp do globalnych rynków. Dzięki temu nawet początkujący inwestorzy mogą budować stabilny portfel, minimalizując ryzyko i korzystając z rozwiązań stosowanych przez profesjonalistów.

To działa trochę jak zestaw gotowych klocków LEGO – wystarczy wybrać temat (np. rynek amerykański, sektor energii odnawialnej czy indeks światowy), a reszta – konstrukcja portfela – buduje się niemal automatycznie.

Nie trzeba być inżynierem finansów, by stworzyć coś stabilnego i dobrze działającego.

ETF-y oferują inwestorom unikalne połączenie przejrzystości, elastyczności i niskich kosztów. W czasach niepewności te cechy nabierają szczególnego znaczenia – pozwalają podejmować racjonalne decyzje oparte na danych, a nie emocjach.

Polityka pieniężna – sygnały stabilizacji i niepewności

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 4 czerwca 2025 roku o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian (stopa referencyjna nadal na poziomie 5,25 proc.) potwierdza ostrożne podejście do sytuacji inflacyjnej. Choć wskaźnik CPI w maju spadł do 4,1 proc., RPP nie zdecydowała się na kontynuację zapoczątkowanego cyklu luzowania polityki pieniężnej.

Członkowie Rady wskazują, że obecna sytuacja wymaga dalszej obserwacji skutków ostatniej obniżki oraz analizy potencjalnych ryzyk zewnętrznych, takich jak napięcia handlowe czy ceny surowców.

Z kolei Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę depozytową do 2,00 proc. To wyraźny sygnał kontynuacji cyklu łagodzenia, choć EBC zastrzega, że przestrzeń do dalszych cięć może być ograniczona.

W komunikatach bank podkreśla potrzebę elastyczności w polityce monetarnej oraz obserwację efektów dotychczasowych decyzji.

Napływ kapitału do Europy – nowe centrum zaufania inwestorów?

Pierwsza połowa 2025 roku przyniosła bezprecedensowe napływy kapitału do europejskich funduszy ETF, których aktywa przekroczyły 2,4 biliona dolarów.