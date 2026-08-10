Putin szykuje test NATO? Polska znalazłaby się w centrum gry

Najnowsze informacje dotyczące ocen amerykańskiego wywiadu powinny w Polsce zostać potraktowane bardzo poważnie. Nie dlatego, że oznaczają, iż Rosja zaatakuje NATO tej jesieni. Tego dziś nikt odpowiedzialny powiedzieć nie może. Niepokojące jest coś innego.
Według informacji opisywanych przez amerykańskie media rosyjskie władze mogą rozważać przeprowadzenie ograniczonej operacji przeciwko jednemu z państw NATO. Nie chodzi przy tym koniecznie o klasyczną inwazję. Scenariusze mają obejmować cyberatak, wykorzystanie formacji działających bez oznaczeń, a nawet ograniczone wtargnięcie regularnych wojsk rosyjskich na terytorium państwa wschodniej flanki.
Cel takiej operacji byłby moim zdaniem znacznie ważniejszy niż zdobycie kilku kilometrów terytorium. Chodziłoby o sprawdzenie, czy NATO naprawdę zadziała. I właśnie tego scenariusza powinniśmy obawiać się najbardziej.
Artykuł 5 NATO nie zadziała?
Źródło: Wprost
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