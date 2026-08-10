Putin szykuje test NATO? Polska znalazłaby się w centrum gry

Według informacji opisywanych przez amerykańskie media rosyjskie władze mogą rozważać przeprowadzenie ograniczonej operacji przeciwko jednemu z państw NATO. Nie chodzi przy tym koniecznie o klasyczną inwazję. Scenariusze mają obejmować cyberatak, wykorzystanie formacji działających bez oznaczeń, a nawet ograniczone wtargnięcie regularnych wojsk rosyjskich na terytorium państwa wschodniej flanki.

Cel takiej operacji byłby moim zdaniem znacznie ważniejszy niż zdobycie kilku kilometrów terytorium. Chodziłoby o sprawdzenie, czy NATO naprawdę zadziała. I właśnie tego scenariusza powinniśmy obawiać się najbardziej.

Artykuł 5 NATO nie zadziała?