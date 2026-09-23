Bez miłości. Twórcy serialu „Lalka” nie kochają nawet Rzeckiego

Wiele lat temu na ekranach kin pojawiła się adaptacja „Ogniem i mieczem”. Reżyser, Jerzy Hofman, który kiedyś zrobił doskonały „Potop” oraz przyzwoity budżet gwarantowały klasę. Mój redakcyjny kolega, trylogiofil, biegł na pokaz przedpremierowy radosny. Wrócił zgnębiony. Co ci, Krzysiu? – pytamy poruszeni jego poruszeniem. Okazało się, że Hofman „nie kocha powieści, której poświęcił film”.

Deficyt miłości ujawnił się w braku sceny ze sławnym „Bar wzięty”. I faktycznie, to tak kultowy moment w „Ogniem i mieczem”, że nie sposób, będąc reżyserem, nie czuć radosnego bicia serca na myśl o jego przeniesieniu na ekran. Ale nie zabiło...

Nie kochają „Lalki”, nie kochają świata