Dzieci polityków mogą stać się celem. Były szef BOR ostrzega

Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach zmuszają do zadania pytań, które jeszcze kilka tygodni temu mogłyby zostać uznane za przesadne. Po atakach młodych ludzi z użyciem noża, po śmierci pracownicy szkoły pod Wyszkowem i kolejnych sygnałach dotyczących przemocy w placówkach oświatowych premier polecił zwiększyć obecność Policji w rejonie szkół. To zrozumiała reakcja doraźna, ale bezpieczeństwa szkoły nie można budować wyłącznie na radiowozie przejeżdżającym obok budynku.

Przez wiele lat zajmowałem się ochroną najważniejszych osób w państwie. Kierowałem Biurem Ochrony Rządu. Dlatego po ostatnich wydarzeniach stawiam pytanie: jak wygląda bezpieczeństwo dzieci i innych członków rodzin osób, które państwo obejmuje szczególną ochroną? Nie chodzi o wywoływanie niepokoju, lecz o to, by myśleć o zagrożeniach, zanim wydarzy się tragedia.

Chronimy urząd. Rodzina nie znika za drzwiami gabinetu