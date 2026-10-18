Chcieli uciec od własnego ciała. Dziś błagają, żeby cofnąć czas

Zapytałem czternastolatkę, dlaczego testosteron musi być teraz, tak szybko. Odpowiedziała: „Bo nie chcę czuć tego wszystkiego, co czuję". Nie powiedziała, kim jest. Powiedziała, od czego chce uciec. Psychiatra dziecięca z Londynu mówiła kilka lat temu, że kiedy zaczynała pracę, dziecko z dysforią widziała raz na dwa lata. Potem, jak mówi, przyszła eksplozja. Widzę to samo. A od niedawna widzę coś jeszcze: przychodzą dorosłe, coraz częściej, już po wszystkim, i mówią: „To był błąd". Jedna z nich powiedziała mi: „Chciałam przestać być tą dziewczyną, nie dziewczyną w ogóle".

Bloker to nie przerwa