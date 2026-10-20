Dane polskiej armii w amerykańskich rękach? Tak wyglądają rozmowy MON z Palantirem

– A co ma nie podpisać – taką odpowiedź słyszymy na sejmowym korytarzu, gdy pytamy, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zawrze umowę z Palantir Technologies. Pada z ust polityka z obozu rządzącego, który od lat zajmuje się sprawami bezpieczeństwa państwa i jest dobrze zorientowany w polsko-amerykańskich relacjach.

Takich głosów jest jednak niewiele. Jak wynika z zebranych przez nas informacji, posłowie zarówno z lewej, jak i z prawej strony albo nie wiedzą, czym jest Palantir, albo udają, że nie wiedzą. Część nie chce komentować sprawy, by nie zostać posądzona o lobbing. Tymczasem stawka jest wysoka, chodzi o to, czy amerykańska firma zbuduje cyfrowy kręgosłup polskiej armii.

Umowa „za miesiąc-dwa”, która nie nadchodzi

Rozmowy trwają od grudnia 2024 r., kiedy MON i Palantir podpisały memorandum. 27 października 2025 r. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Palantira Alex Karp podpisali list intencyjny o współpracy w obszarze sztucznej inteligencji, IT i cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania firmy miały trafić m.in. do logistyki, rekrutacji, Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, Dowództwa Generalnego, Dowództwa Operacyjnego i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Minister przekonywał wtedy, że bazy danych są dziś „walutą cenniejszą niż złoto”, a umowy na konkretne produkty zapowiadał „w perspektywie miesiąca-dwóch”.

Minął prawie rok. MON zastrzegało w międzyczasie, że list intencyjny nie przesądza o wdrożeniu, a resort analizuje alternatywy. Według rozmówców portalu Frontstory.pl z MON i cyberwojska negocjacje utknęły m.in. na tym, kto miałby dostęp do najbardziej wrażliwych danych i gdzie byłyby one przechowywane.

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