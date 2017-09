Pogoda nie będzie rozpieszczać. Prognozowany deszcz i silny wiatr

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, a w południe wyniesie 996 hPa.

W poniedziałek na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu i Pomorzu pojawi się przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie, choć na Dolnym Śląsku możliwa jest obecność burz, którym towarzyszyć będą opady od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. We wschodniej części kraju porywy osiągną do 60 km/h.

We wtorek na północy będzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach należy spodziewać się znacznego zachmurzenia z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Z różnych, zmieniających się kierunków powieje wiatr słaby i umiarkowany.