Prognoza na 16 dni. Jaka będzie pogoda na święta?

Na kilka dni przed świętami czeka nas ochłodzenie i lekki mróz nie tylko w nocy – zapowiada synoptyk Tomasz Wasilewski w autorskiej prognozie pogody na najbliższe 16 dni.

Przyczyną ochłodzenia będzie wyż, który w poniedziałek usadowi się nad Polską i będzie częścią rozległego układu wysokiego ciśnienia ciągnącego się od Atlantyku, przez Francję i Niemcy, aż po centrum kontynentu.

W drugiej połowie tygodnia ociepli się i będzie od 0 do 4 stopni. W wigilię i święta na wschodzie kraju będzie około zera a na zachodzie do plus pięciu stopni. Po świętach czeka nas większe ocieplenie i nawet plus osiem stopni pod koniec rok.