Fatalne prognozy na święta. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju

"Od soboty 23 grudnia do poniedziałku 25 grudnia planowane jest wydanie ostrzeżeń o silnym wietrze stopnia 1 dla całego kraju, a dla obszaru Sudetów i Karpat możliwe jest wydanie ostrzeżeń o roztopach stopnia 1" – informują synoptycy IMGW.

Z prognoz wynika, że przez całe święta towarzyszyć nam będzie dość silny wiatr. Wszystko za sprawę głębokiego niżu znad Morza Północnego. W sobotę na obszarze całego kraju dość silny wiatr, który w porywach ma osiągać prędkość do 90 km/h na wybrzeżu i w górach, a na pozostałym obszarze od 55 km/h do 65 km/h. Ze względu na ocieplenie i intensywne opady deszczu na południu kraju wystąpią roztopy. Będzie ciepło – od 3°C, 4°C na wschodzie do 8°C, 9°C na zachodzie i na wybrzeżu. W dolinach karpackich od 0°C do 3°C.

W wigilię nadal będzie mocno wiało – w porywach do 80 km/h na wybrzeżu i w górach, na pozostałym obszarze do 65 km/h. W ciagu dnia wiatr może momentami słabnąć. Będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczy lub mżawki. Śnieg tylko w Tatrach. Temperatura będzie sięgać od 6°C do 10°C.

Synoptycy IMGW prognozują, że także w pierwszy i drugi dzień świąt Polska będzie pozostawać pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych. Nad nasz kraj napływać będzie powietrze polarne morskie: początkowo ciepłe, a później chłodniejsze. W poniedziałek umiarkowany, miejscami dość silny, południowo-zachodni i zachodni wiatr na wybrzeżu osiągnie w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 55 km/h. Nadal będzie pochmurno i deszczowo.