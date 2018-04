Świetna pogoda w weekend, potem załamanie. Do kiedy potrwa?

Synoptycy prognozują pogodną niedzielę, choć miejscami zachmurzenie może już wzrastać. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu Gdańskim i Warmii, tam termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie maksymalnie 19 st. C, natomiast na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku temperatura dojdzie do 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie jego podmuchy mogą przybierać na sile.

Poniedziałek będzie nadal ciepły, ale czeka nas pożegnanie ze słońcem. Przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się mają opady deszczu, od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a także burze z gradem. Termometry wskażą od 18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, po 26 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu i zachodu. Okresami będzie przybierał na sile, podczas burz może osiągać od 70 do nawet 90 kilometrów na godzinę.

We wtorek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podkarpaciu i Pomorzu zapowiadane są opady deszczu do 5 l/mkw. Ochłodzi się, będzie od 13 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać od 50 do 70 km/h.

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu od 5 do 20 l/mkw. Na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni wiatr, który w porywach może osiągać od 50 do 70 km/h.

W czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie deszcz, od 5 do 15 l/mkw. Na Pomorzu niewykluczone będą burze. Termometry wskażą od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego-zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile.