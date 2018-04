Szykuje się załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 7:30 i dotyczą województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. IMGW przewiduje, że podczas burz spadnie od 15 do 25 milimetrów deszczu. Wiatr w porywach osiągnąć może prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek nad Polską znajdzie się front atmosferyczny, który przyniesie chwilami przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia będą pojawiały się też burze. W południowej części Polski będzie ciepło – od 24 st. C we Wrocławiu do 26 st. C w Krakowie. W centralnej części Polski również ciepło – temperatury wyniosą od 22 do 21 st. C, ale na północy i północnym wschodzie temperatura niższa. W Suwałkach będzie 17 st. C, a 18 w Trójmieście.

W kolejnych dniach temperatura będzie spadać. We wtorek będzie od 14 do 21 st. C, ale w wielu miejscach zaświeci słońce. Tylko na Pomorzu Zachodnim wystąpią przelotne opady deszczu. Natomiast w środę deszczu będzie więcej – na północy kraju tylko 12-13 st. C. Na południu ma być ciepło – 24-25 st. C, można spodziewać się przelotnego deszczu i burz.