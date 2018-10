Synoptycy mają dobre wieści. Na Wszystkich Świętych będzie ciepło

Chociaż przez ostatnie dni pogoda nie rozpieszczała, to najnowsze przewidywania synoptyków napawają optymizmem. Według wstępnych wyliczeń modeli prognozowych opracowanych przez TVN Meteo, przyszły tydzień będzie wyjątkowo ciepły. Już w środę 31 października termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum kraju, do 16 na Podkarpaciu.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych?

Wprawdzie 1 listopada zachmurzenie wzrośnie, ale temperatury też pójdą w górę. Na północnym wschodzie można spodziewać się 14 stopni. Podobnie jak w środę, znowu najcieplej będzie na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą nawet 20 stopni. W czwartek 2 listopada temperatury nieco spadną, ale za to znacznie się przejaśni. Mieszkańcy południowego wschodu Polski odnotują nawet 16 stopni, nieco chłodniej będzie w innych rejonach kraju.

Taka pogoda utrzyma się co najmniej do weekendu. Synoptycy przewidują, że w sobotę słupki rtęci podskoczą do 17 stopni na Podkarpaciu, a w niedzielę do 18 na Dolnym Śląsku.

