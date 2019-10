Środa z deszczem na zachodzie. Nad resztą kraju sporo słońca

Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Pomorzu Zachodnim, 20℃ w centrum kraju do 23℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz., a w górach do 80-110 km/godz.

W czwartek przelotny deszcz pokropi na północy kraju. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 15℃ na wschodnim Pomorzu i Suwalszczyźnie, 18℃ w centrum kraju do 20℃ na południu.