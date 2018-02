Juncker znów daje o sobie znać. Tym razem „ofiarą” Guy Verhofstadt

Zdjęcie przedstawiające Jean-Claude'a Junckera mierzwiącego w Parlamencie Europejskim włosy Verhofstadta szybko obiegło internet. Na Twitterze udostępniane są ujęcia pokazujące krok po kroku „wybryk” przewodniczącego KE. Widać na nich, jak Juncker podchodzi do siedzącego Verhofstadta i zaczyna dotykać jego włosy. Belg oczekujący na rozpoczęcie debaty na temat europejskiego budżetu po 2020 roku nie wyglądał na zadowolonego z żartu przewodniczącego Komisji Europejskiej.

To nie pierwszy raz, gdy Juncker zachowuje się w nietypowy sposób. Polityk znany jest z nietuzinkowego zachowania. Zdarzyło mu się już pomylić swoją żonę z...Angelą Merkel. Podczas jednej z konferencji prasowych Juncker odebrał telefon tłumacząc się, że to jego żona. Po chwili, gdy ponownie spojrzał na telefon, zamilkł na chwilę po czym powiedział „nie, to jednak była Angela Merkel”.

Innym razem witał się z politykami poklepując ich po twarzy lub całując w policzek. Część komentatorów zarzucało mu wówczas, że znajdował się pod wpływem alkoholu.