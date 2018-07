„Wystarczy mały wylew i paraliż”. Nurowska szokuje słowami o voodoo i Piotrowiczu

Nie od dziś wiadomo, że sposób procedowania przez PiS ustaw o sądownictwie i wprowadzane w ten sposób zmiany budzą sprzeciw wielu osób. Rzadko kto wyraża jednak swoje rozczarowanie postawą Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i byłego prokuratora w czasach PRL w taki sposób, jak Maria Nurowska. Pisarka znana z krytycznego podejścia do obecnej władzy zadeklarowała na Facebooku, że wykonała laleczkę Piotrowicza i wbija w nią szpilki.

Post pisarki wywołał sporą dyskusję, a większość uczestników przyklaskuje pomysłowi. „Niestety, jeszcze trochu pożyje i dalej będzie szkodził.. A później uda się na sowitą emeryturę” – skomentował jeden z nich. Nurowska odparła: „To się dzieje natychmiast, albo bardzo powoli, ale dolegliwie! Nauczyła mnie tego specjalistka!” W innym wpisie potwierdziła, że zrobiła laleczkę voodoo.

Do dyskusji włączyła się Agnieszka Holland, dzieląc się swoimi doświadczeniami. „Marysiu, ja to zrobiłam w młodości 2 razy, za każdym razem ze skutkiem śmiertelnym. Obiecałam sobie i mojej córce, ze już nigdy żadnego voodoo nie wykonam. Jestem przeciwna karze śmierci!” – napisała do Nurowskiej. Piotrowicza nazwała z kolei „perwersyjnym pomysłem Kaczyńskiego” . „Jego skuteczny żarcik: żeby przy pomocy komunistycznej kanalii poniżyć jeszcze bardziej demokracje. Prokurator P. nie myśli sam, to tępe narzędzie” – perorowała reżyser.