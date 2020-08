Poseł przerwał konferencję Szumowskiego i pytał o 70 mln zł. „Rozliczę się dokładnie co do złotówki”

Po ogłoszeniu swojej dymisji we wtorek 18 sierpnia Łukasz Szumowski wciąż tłumaczy powody i okoliczności pożegnania się z resortem zdrowia. Jego konferencję prasową w Sejmie w środę 19 sierpnia niespodziewanie przerwał jednak poseł KO Dariusz Joński. Opozycyjny parlamentarzysta domagał się odpowiedzi na swoje pytania. – Chciałbym zapytać, czy chociaż raz pan znajdzie czas, żebyśmy się mogli zobaczyć – naciskał. Podkreślał, że ze swoimi pytaniami próbuje dotrzeć do ministra już od półtora miesiąca.

W odpowiedzi Joński usłyszał, że rozmawia z byłym już ministrem. – Ani razu nie znalazł pan czasu, aby spotkać się z nami i porozmawiać w ministerstwie. Pytaliśmy: gdzie są pieniądze za respiratory i za maski. Nie uważa pan, że powinien się rozliczyć z tych 70 milionów? – kontynuował przedstawiciel KO. Szumowski odparował, że nie ma obowiązku spotkania się z posłami. – Uważam, że rozliczę się dokładnie co do złotówki. Nie ja, bo to Skarb Państwa uzyskuje te pieniądze – podsumował.

Szumowski odchodzi z Ministerstwa Zdrowia