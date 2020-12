Spór o eutanazję. Senyszyn: To prawo człowieka, Andruszkiewicz: My stoimy po drugiej stronie cywilizacji

– Mamy do czynienia z rewolucją antychrześcijańską, z rewolucją cywilizacji śmierci, o której mówił św. Jan Paweł II. Temu trzeba postawić tamę, opór – mówił w TVP Info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Z takim podejściem nie zgadzała się z kolei posłanka SLD Joanna Senyszyn, która wskazywała, że „eutanazja jest prawem człowieka”. – Skoro człowiek ma prawo do życia, to również powinien mieć prawo do śmierci. W Polsce eutanazja jest raczej źle rozumiana i jest utożsamiana z morderstwem, a tak naprawdę to jest rodzaj samobójstwa wspomaganego. To jest śmierć na życzenie. (...) Brak prawa, które umożliwia eutanazję to jeden z elementów państwa wyznaniowego. Kościół katolicki nazywa eutanazję cywilizacją śmierci, a to tak naprawdę cywilizacja życia. Skoro człowiek ma prawo do życia, to powinien móc je skończyć w momencie, kiedy przestanie spełniać jego oczekiwania i nie ma perspektyw na poprawę – oceniła.

– Każdy naród ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Ja nie jestem zwolennikiem eutanazji, ale też warto pamiętać, że zupełnie inaczej rozmawia się z perspektywy człowieka zdrowego, a zupełnie inaczej w sytuacjach krytycznych – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.

Adam Andruszkiewicz: My stoimy po drugiej stronie cywilizacji

Dużo bardziej zdecydowane zdanie w tej sprawie przedstawili pozostali goście programu. Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz stwierdził, że „tęczowo-czerwona koalicja mogłaby wprowadzić eutanazję na życzenie”. – Przecież w szeregach PO, czy Lewicy są osoby, które popierają aborcję albo eutanazję. Mielibyśmy w naszym państwie aborcję na życzenie i eutanazję na życzenie. My stoimy po drugiej stronie cywilizacji – orzekł.

– Tak samo było z kwestiami aborcyjnymi. Najpierw mówiono, że dotyczy to szczególnych, dramatycznych przypadków, a teraz mówi się o prawie do aborcji. To pokazuje, że jakiekolwiek ustąpienie ludziom, którzy się tego domagają, powoduje poszerzenie tego złego i nieludzkiego prawa. Jestem temu absolutnie przeciwny – dodał senator PSL Jan Flip Libicki.

