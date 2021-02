na Marsie? Robert Biedroń publikuje kontrowersyjne zdjęcie

Osiem gwiazdek na Marsie? Po polskim internecie krąży właśnie zdjęcie, które opublikował m.in. Robert Biedroń. Ma ono przypominać fotografię, którą wczoraj z powierzchni Czerwonej Planety przesłał łazik Perseverance. Jest to jednak oczywisty fotomontaż. „7 miesięcy lotu i odkryć coś takiego? No nie wiem czy warto było. My w Polsce o tym wiemy od dawna” – napisał na Facebooku Robert Biedroń.

Pierwsze zdjęcia z Marsa

Łazik Perseverance wylądował na powierzchni Marsa 18 lutego o 21:44 czasu polskiego. Chwilę potem do centrum dowodzenia NASA JPL dotarły dwa pierwsze zdjęcia, które zostały wykonane za pomocą kamer technicznych, które pomagają pojazdowi w identyfikacji przeszkód podczas przemieszczania się po Czerwonej Planecie. To właśnie jedna z tych fotografii została wykorzystana do stworzenia wspomnianego fotomontażu. Czy warto mieszać lokalną politykę w jedną z najważniejszych misji w historii lotów kosmicznych? Ocenę tej sytuacji pozostawiamy czytelnikom. Misja Mars 2020, której częścią było lądowanie łazika Perseverance ma odpowiedzieć na pytanie, czy na Marsie istniało życie.

