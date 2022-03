Kaczyński przedstawił ustawę o obronie ojczyzny. „Silna armia to kluczowa sprawa w trudnych czasach”

W czwartek 3 marca Jarosław Kaczyński przedstawił w Sejmie ustawę o obronie ojczyzny. – Mamy trudne zadanie. Powinna być uchwalona ustawa o obronie Ojczyzny. To jest potężny akt normatywny wielkości kodeksu – mówił Jarosław Kaczyński w Sejmie w czasie pierwszego czytania.

Prezes PiS zapowiedział, że do przedstawionej już wcześniej ustawy trzeba będzie wprowadzić liczne poprawki i znacząco skrócić czas na wprowadzenie wielu rozporządzeń.

Ustawa o obronie ojczyzny. Kaczyński: Rosja jest w stanie użyć siły w celu odbudowy imperium

– Ta ustawa była przygotowywana nie tylko przed wybuchem wojny, ale i przed rozpoczęciem koncentracji wojsko wokół granic Ukrainy – mówił Kaczyński. – Była przygotowana w oparciu o doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, które pokazywał, że Rosja jest w stanie użyć siły w celu realizacji swoich interesów, odbudowy imperium, ale nie sądziliśmy, że pierwsze drastyczne działania zostaną podjęte tak szybko – dodał.

Kaczyński stwierdził, że tak rozległa ustawa „ma oczywiście funkcje porządkująca” . – Ale podstawową przesłanką dla przygotowania dla tej ustawy jest poczucie, że mamy na północnej granicy, a poprzez Białoruś także i na granicy wschodniej, a być może zaraz i na całej granicy wschodniej państwo, które zachowuje się w sposób, który dzisiaj możemy zobaczyć w całej pełni. I stad potrzeba obrony – tłumaczył.

– Trzeba mieć postawę wyrażoną dziś przez wielkiego poetę, że trzeba mierzyć siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. Czyli, krótko mówiąc, wszystkie ograniczenia, które wiązały nas przez wiele lat w sprawie polskich sił zbrojnych i ich finansowania muszą być tym razem nieodrzucone w pełni, ale zawieszone. Bo jest stan wyższej konieczności – dodał.

Dlatego prezes PiS mówił, że trwają rozmowy z Unią Europejską, w sprawie tego, żeby wydatki na zbrojenia nie były zaliczane do 3 proc. deficytu budżetowego.

Prezes PiS poinformował, że wprowadzenie ustawy będzie kosztowne. – Ta ustawa jest także programem. Ten program będzie programem drogim, bardzo drogim. Ponieważ chcielibyśmy go zrealizować w przeciągu pięciu lat, to trzeba sobie powiedzieć jasno, nie jesteśmy w stanie wykroić takich środków z budżetu, zęby go spełnić – stwierdził. – 3 proc. PKB na zbrojenia będzie już w przyszłym roku. I będziemy to zwiększać. Druga część wydatków to będą wydatki z kredytów, z obligacji – wymieniał.

„Chcesz pokoju szykuj się do wojny”

Kaczyński przekonywał też, że ustawa o obronie ojczyzny powstała też w oparciu o założenie „chcesz pokoju szykuj się do wojny”. – My, Polska, chcemy pokoju, a nie wojny! Dlatego bardzo silna armia to kluczowa sprawa w trudnych czasach – mówił.

– Cały świat mobilizuje się przeciwko Rosji. Dlaczego? Bo Ukraińcy stawiają bohaterski opór. Gdyby plan Putina się powiódł, gdyby jego zasadnicze założenia były zrealizowane w ciągu 48, czy 72 godzin to nie ma najmniejszej wątpliwości, że ta reakcja świata byłaby mniej ostra i nieporównanie mniej skuteczna – ocenił prezes PiS. – Musimy wiedzieć, że tylko ten, co się broni otrzyma pomoc, także tę NATO-wską. Bo oczywiście na taką pomoc licznymy, ale najpierw musimy liczyć na samych siebie – dodał.

Kaczyński mówił te o „odbudowaniu morale w Polsce”.

– Potrzebna jest nowa pedagogika społeczna, która będzie podtrzymywała, umacniała, a także odbudowywała polską wspólnotę. Bo tylko wtedy będziemy mogli mieć pewność, ze nawet bardzo dobrze uzbrojona i liczna armia będzie zdolna do działania. Że będziemy bezpieczni i będziemy wolni – stwierdził.

