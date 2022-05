Marek Suski wypowiedział jedno zdanie. To wystarczyło, żeby rozjuszyć internautów

Wzrost cen, inflacja, a na dodatek coraz wyższe stopy procentowe, to wszystko spowodowało, że wiele osób niebawem może mieć problemy ze spłatą kredytów. Rząd pracuje właśnie nad rozwiązaniami, które mogłyby pomóc im wyjść z zadłużenia. Właśnie do tej kwestii w czwartek odniósł się Marek Suski.

Suski o spłatach kredytów. Internet komentuje

Redaktor TVN24 Radomir Wit na sejmowym korytarzu spytał posła PiS Marka Suskiego o kwestię kredytobiorców. Odpowiedź polityka była bardzo krótka. – Niestety, jak się zaciąga kredyty, to się je spłaca, ale państwo przygotowuje pewną pomoc dla kredytobiorców – powiedział.

Na odpowiedź polityków opozycji nie trzeba było długo czekać. Na Twitterze bardzo szybko pojawiły się kąśliwe komentarze pod adresem posła. „Suski mówi, że jak się „zaciąga kredyty, to się spłaca”. A PIS chce zostawić swoje wszystkim Polakom. Bo koszty spłat rosną” – napisała Katarzyna Lubnauer.

Na słowa Suskiego zareagował również Krzysztof Śmiszek. „Marek Suski dzisiaj z błyskotliwym przekazem do kredytobiorców: „jak się bierze kredyty to potem trzeba je spłacać”. Warto dodać, że poza tym, Polki i Polacy będą spłacać jeszcze głupotę waszego rządu. I to latami” – stwierdził.

W wymowny sposób wypowiedź posła PiS skomentował również Roman Giertych. „Suski zawsze przypominał mi Golluma z Władcy Pierścieni. Cały czas wszystkich wkurza, ale na końcu się przydaje. Kredytobiorcy podziękują pewnie PiS-owi za tę cenną radę” – podsumował.

Wakacje kredytowe propozycją od PiS

W poniedziałek 2 maja premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy pomysł rządu, na wsparcie kredytobiorców. – Gospodarka to przede wszystkim ludzie. Będziemy tworzyć kolejne rozwiązania gospodarcze, które mają pomóc przetrwać podróż przez wzburzone morze, które zaserwował nam Putin – mówił wówczas premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przedstawił również czteropunktowy plan, który ma pomóc kredytobiorcom. Jego najważniejszym punktem są tzw. wakacje kredytowe, które w 2022 i 2023 roku mają być dostępne dla wszystkich zadłużonych osób, które będą miały problemy ze spłatą kredytów.

