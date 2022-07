Ambasador USA: Jesteśmy całkowicie oddani temu, aby bronić Polski

Mark Brzezinski na samym początku rozmowy jasno przedstawił cel, który towarzyszy amerykańskim działaniom na Ukrainie. – Celem jest wyrzucenie Rosji z terenów Ukrainy, które okupuje. Chciałbym, żeby nastąpiło to za tydzień, ale potrwa to pewnie o wiele dłużej. Jesteśmy gotowi na długą grę. Będziemy wspierać naród ukraiński w jego walce tak długo, jak będzie to konieczne – przekazał. Zapewnił też o zamiarze ochrony „każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO”.

Syn Zbigniewa Brzezińskiego podkreślał, że ma także na myśli Polskę. – Dla mnie to esencja tego, co Jan Nowak-Jeziorański czy mój ojciec czuli – aby Polska i Polacy byli bezpieczni – oświadczył. Mówił o żołnierzach sojuszu, rozmieszczonych w bazach na terenie naszego kraju. – Chcę przypomnieć, że amerykański ślad na polskiej ziemi już teraz to samoloty bojowe, systemy Patriot, czołgi oraz nasi żołnierze rozmieszczeni w całym kraju. Jesteśmy całkowicie oddani temu, aby bronić Polski – mówił.

Brzezinski: Bezpieczeństwo na równi z demokracją i zasadami prawa

Brzezinski poruszył też z dziennikarzem Onetu kwestię idei, stojącej za obecnością wojsk USA w Polsce. Tłumaczył, że jego kraj nie broni żadnej partii politycznej, ale zasad demokracji i rządów prawa. Dlatego też w jego opinii Amerykanie docenili kroki podejmowane przez prezydenta Dudę w sprawie lex TVN, Izby Dyscyplinarnej oraz zawetowanie ustawy oświatowej.

– Myślę, że bardzo wyraźnie mówiłem o roli demokracji i rządów prawa, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w Polsce. To równoprawny wymiar naszego zaangażowania obok rozmowy o bezpieczeństwie, pomocy humanitarnej, biznesie i kontaktów osobistych. Wszystkie one są od siebie zależne. Biznes kwitnie najlepiej w pewnym pod względem prawa środowisku, gdzie transparentność i prawo mają wyższość nad władzą – zaznaczył dyplomata.







