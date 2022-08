„W przyszłości Lewica powinna postawić na kobietę”. Robert Biedroń wskazał nazwisko kandydatki na prezydenta

Wybory prezydenckie odbędą się dopiero w 2025 r., ale już teraz, co jakiś czas, pojawiają się nazwiska potencjalnych kandydatów na następcę Andrzeja Dudy. Wygląda na to, że o prezydenturę ponownie nie zamierza ubiegać się europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, który w 2020 r. zdobył zaledwie 2,22 proc. głosów. – Ja już odrobiłem swoją lekcję z wyborów prezydenckich – powiedział w wywiadzie dla Interii. – Myślę, że w przyszłości Lewica powinna postawić na kobietę. Kto jak kto, ale Lewica dobrych kandydatek na prezydentkę Polski ma sporo. To w przyszłości powinna być kobieta. Na taką będę stawiał. Mam już zresztą w głowie pewne kandydatki – oświadczył Biedroń.

Joanna Scheuring-Wielgus kandydatką na prezydenta?

W tym kontekście europoseł wymienił konkretne nazwisko. – Myślę, że to widać, mamy swoje liderki. Jest Joanna Scheuring-Wielgus, która jest jedną z liderek Lewicy, wiceszefową partii. Wydaje mi się, że jest świetną kandydatką na to, by pełnić wysokie funkcje w kraju – wskazał. Ale jednocześnie Biedroń podkreślił, że „mamy wiele innych kobiet na Lewicy, które mogłyby pełnić takie funkcje”. – Na konkrety jeszcze przyjdzie czas, ale uważam, że przyszłość polskiej polityki jest kobietą.- podkreślił europoseł.

„Odważna, bezkompromisowa”

Z kolei w maju tego roku w wywiadzie dla Radia Zet poseł Lewicy, a prywatnie partner Biedronia, Krzysztof Śmiszek wskazał Scheuring-Wielgus jako potencjalną kandydatkę na premiera. – Superkandydatka na premierkę. Odważna, bezkompromisowa, nie ugina się przed żadnymi strachami z różnych stron, prześladowana przez Prawo i Sprawiedliwość – zachwalał posłankę Śmiszek. – Zapraszam Joannę, pracuję z nią na co dzień, wiem, że ma determinację, ma tę moc, żeby tego typu przedsięwzięcie wciąć także na swoje barki – dodał.

Czytaj też:

Biedroń o Czarzastym: Można go głaskać po łysinie i robić wszystko