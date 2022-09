Wiceprezydent USA odwiedzi granicę pomiędzy Koreami. „Symboliczna demonstracja”

Przebywająca obecnie w Japonii Kamala Harris pojawi się na granicy pomiędzy obiema Koreami. Jej wizyta została publicznie potwierdzona przez premiera Korei Południowej, który z wiceprezes USA spotkał się w Tokio. Światowi przywódcy, w tym delegacja ze Stanów Zjednoczonych z Harris na czele, stawili się w Japonii na uroczystościach pogrzebowych cesarza Shinzo Abe.

Odwiedziny strefy zdemilitaryzowanej zapowiedziano na czwartek 30 września. Mają być one dowodem ze strony Stanów Zjednoczonych na zaangażowanie w regionie i poważne podejście do kwestii obrony sojuszników przed zagrożeniem ze strony nieobliczalnego reżimu w Pjongjangu. Zaledwie kilka dni temu Korea Północna wystrzeliła kolejną rakietę balistyczną w stronę morza. Zdarzenie to przyjęto z obawą – jako kolejny krok na drodze do stworzenia w Korei Północnej broni atomowej o dalekim zasięgu.

Kamala Harris będzie pierwszym tak wysoko postawionym przedstawicielem administracji Joe Bidena, który pojawi się na granicy pomiędzy tymi zwaśnionymi krajami. Joe Biden odwiedzał strefę zdemilitaryzowaną, zanim jeszcze został prezydentem. Jego poprzednik spotkał się nawet w tym miejscu z Kim Dzong Unem w 2019 roku. Donaldowi Trumpowi nie udało się jednak namówić dyktatora na porzucenie planów związanych z atomem.

Han Duck-soo: Bardzo symboliczna demonstracja

Premier Korei Południowej Han Duck-soo we wtorek 28 września w Tokio podkreślał, że pojawienie się Harris w tym miejscu będzie „bardzo symboliczną demonstracją silnego zaangażowania w kwestię bezpieczeństwa i pokoju na Półwyspie Koreańskim”. Z kolei w poniedziałek ambasador Korei Północnej przy ONZ oskarżył USA o tworzenie „cyklu napięć i konfrontacji”. Amerykański krążownik w tym tygodniu dołączył do południowokoreańskich wojsk na wspólne manewry wojskowe.

