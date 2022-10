Kaczyński zakpił z intelektu Wałęsy. Długo nie czekał na ripostę

Rozpoczynając cykl spotkań dla partyjnych działaczy, Jarosław Kaczyński wygłosił wykład o konfliktach w III RP i nawiązał do swojej pierwszej partii Porozumienie Centrum, która powstała 32 lata temu i zrzeszała formacje chrześcijańsko-demokratyczne. PC stanowiło ugrupowanie postsolidarnościowych partii politycznych popierających Lecha Wałęsę w zbliżających się w 1990 roku wyborach prezydenckich. Sympatykiem partii był też Lech Kaczyński, choć nigdy formalnie do niej nie wstąpił.

Jarosław Kaczyński: Lech Wałęsa jest dowodem na istnienie Pana Boga

– Mój świętej pamięci brat nigdy do tej partii nie należał, ale był już wtedy faktycznym zastępcą Wałęsy. I na co dzień, ponieważ Wałęsa pracował godzinę dziennie, bo jego kwalifikacje intelektualne były takie no… nie tak złe jak dzisiaj. Ale takie, jakie były, przy połączeniu z jakąś taką intuicją polityczną… Często mówię, że Wałęsa jest dowodem na istnienie Pana Boga. By człowiek o takim poziomie miał jednocześnie w pewnej dziedzinie tak ewidentne zdolności, to bez Pana Boga się nie da wyjaśnić – opowiadał Jarosław Kaczyński.

Co na to Lech Wałęsa?