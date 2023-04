Dariusz Rosati odchodzi z polityki. Podał dwa powody swojej decyzji

Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej jest w polskiej polityce od prawie 60 lat. Już w 1966 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a trzy lata wcześniej do Związku Młodzieży Socjalistycznej. W latach 1995-1997 sprawował funkcje ministra spraw zagranicznych.

Współpracę z Platformą Obywatelską rozpoczął w 2011 roku i z list tej partii trafił do Sejmu VII kadencji. Następnie z powodzeniem startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. W 2019 roku jednak nie uzyskał reelekcji. W tamtym roku wrócił jednak do Sejmu, a w 2021 roku wstąpił do PO.

Dariusz Rosati chce ustąpić miejsca młodszym

Choć obecnie polityk ma 76 lat, to jego decyzja o zakończeniu kariery mogła być dla wielu zaskoczeniem. – Czas zrobić miejsce młodszym kolegom – tłumaczył swój ruch sam polityk. Na antenie TVN24 przyznał, że obecna kadencja była dla niego bardzo męcząca.

Skarżył się na „fatalne zepsucie standardów pracy”, mając na myśli praktyki obecnego obozu rządzącego. Stwierdził, że w takiej sytuacji trudno mu mówić o jakiejkolwiek satysfakcji z pracy.

Jednocześnie polityk PO zapewnił, że nie zamierza całkowicie porzucać działalności publicznej. Obiecał „wspierać opozycję demokratyczną w każdej możliwej formie”.

Czytaj też:

Najbogatsi Polacy wpłacają na kampanię Tuska. „Chciałem dać przykład innym”Czytaj też:

Zandberg recenzuje rządowy program mieszkaniowy. Przypomina o „deweloperze na swoim”