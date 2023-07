Biały Dom zdecydował ws. amunicji kasetowej dla Ukrainy. Biden: To była bardzo trudna decyzja

W piątek USA ogłosiły nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 800 mln dolarów. W jego skład wchodzi m.in. artyleryjska amunicja kasetowa DPICM, której przekazanie budzi wiele kontrowersji.

USA przekażą Ukrainie amunicje kasetową

Wysłanie amunicji kasetowej na Ukrainę na piątkowej konferencji prasowej potwierdził doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena, Jake Sullivan, który przekazał, że prezydent Biden i jego doradcy podjęli „jednogłośną decyzję” w tej sprawie. Sulivan dodał, że decyzja została podjęta w porozumieniu z sojusznikami i członkami Kongresu. Podkreślał też, że Rosja używa amunicji kasetowej od początku swojej inwazji na Ukrainę.

Później do decyzji odniósł się prezydent Joe Biden w rozmowie z CNN.

– To była dla mnie bardzo trudna decyzja. Rozmawiałem o tym z naszymi sojusznikami, rozmawiałem o tym z naszymi przyjaciółmi na Kapitolu. Ukraińcom kończy się amunicja – ocenił Biden. – To jest wojna oparta na amunicji. I kończy im się amunicja kal. 155 mm, a my mamy jej mało. Dlatego też w końcu przyjąłem zalecenie Departamentu Obrony, aby, nie na stałe, ale pozwolić na ten okres przejściowy, kiedy zdobędziemy więcej sztuk amunicji 155 mm dla Ukrainy – dodał.

Zełenski: Jesteśmy wdzięczni narodowi amerykańskiemu

Za pakiet pomocy w mediach społecznościowych podziękował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Terminowy, szeroki i bardzo potrzebny pakiet pomocy obronnej ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy wdzięczni narodowi amerykańskiemu i prezydentowi Josephowi Bidenowi za zdecydowane kroki, które przybliżają Ukrainę do zwycięstwa nad wrogiem, a demokrację do zwycięstwa nad dyktaturą” – napisał. „Rozbudowa zdolności obronnych Ukrainy zapewni nowe narzędzia do deokupacji naszych ziem i przybliżenia pokoju” – dodał.

Oprócz amunicji kasetowej, w pakiecie uzbrojenia, który USA przekaże Ukrainie, znalazły się też dodatkowe haubice, wozy Bradley i Stryker, rakiety lotnicze i amunicja do systemów obrony powietrznej.

Czym jest amunicja kasetowa?

To rodzaj bomby, która rozrzuca nad celem dużą liczbę mniejszych pocisków, które następnie rozprzestrzeniają się nad dużym obszarem i dopiero wówczas eksplodują. Używanie tego rodzaju broni znacznie zwiększa liczbę potencjalnych ofiar.

Amunicja kasetowa jest często krytykowana jako broń, która stanowi „bezpośrednie zagrożenie dla ludności cywilnej podczas konfliktu”, oraz dlatego, że może powodować „długotrwałe” problemy, jeśli mniejsze pociski nie eksplodują przy pierwszym uderzeniu. Warto podkreślić, że do eksplozji może dojść wiele lat później.

Pod Konwencją o broni kasetowej nie podpisały się ani USA, ani Rosja, ani Ukraina. Jak już wcześniej informowaliśmy, obie strony używają amunicji kasetowej w wojnie nad Dnieprem, jednak najeźdźcy z większą częstotliwością.

