Leszek Balcerowicz otwarcie o tym, na kogo zagłosuje. Zaskoczenie?

Obecny na Europejskim Forum Nowych Idei prof. Leszek Balcerowicz nie unikał wywiadów i pytań o swoje preferencje polityczne. Był prezes NBP, wicepremier i minister finansów ostro krytykował PiS oraz obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Zarzucał mu uprawianie propagandy rodem z końcówki PRL-u.

Balcerowicz ostro o Glapińskim: Gorszy niż Urban

– Próbując wmówić, że sytuacja mimo wysokiej inflacji jest dobra, ale świat cywilizowany nie podziela tych standardów. To jest prymitywna, bezczelna propaganda. Kiedyś to się nazywało wciskaniem ciemnoty – oceniał Balcerowicz.

Ekonomista stwierdził, że pod względem bezczelności Gapiński przewyższa nawet propagandę Jerzego Urbana. – To jest traktowanie patologii jako normy. Wysoka inflacja, która jest cztery razy wyższa niż cel NBP, to jest patologia. Glapiński próbuje usankcjonować to jako normę – zwracał uwagę.

– Wysoka inflacja to skutek błędów w polityce banku centralnego. Za późno podnoszono stopy, gdy inflacja się rozpędzała, a teraz obniżono je przed wyborami, gdy jeszcze nad nią nie zapanowano – dodawał. Dodał, że zależy mu na przywróceniu standardów demokracji przez opozycję.

Balcerowicz zagłosuje na Trzecią Drogę

Dopytywany, na kogo będzie głosował, Leszek Balcerowicz wskazał Trzecią Drogę, czyli komitet utworzony przez Polsęe 2050 Szymona Hołowni i PSL. – Po pierwsze, decydującym argumentem jest dla mnie program, a po drugie, uważam, że byłoby bardzo źle, gdyby nie weszli do Sejmu. Trzecia Droga, dokładnie Polska 2050, jest jedynym ugrupowaniem, które przedstawiło jakiś program zakładający częściową prywatyzację – argumentował.

– Każdy kto wie, czym kończy się obecność polityków w gospodarce, rozumie, jak ważna to jest sprawa. Po Turcji mamy drugi największy udział własności państwowej w gospodarce. A trzeba pamiętać, że własność państwowa zatruwa nie tylko gospodarkę, ale też politykę – tłumaczył.

