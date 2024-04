Rewolucja w szkołach. Nowy przedmiot zastąpi HiT

W środę 10 kwietnia minister Barbara Nowacka wspólnie z wiceminister Katarzyną Lubnauer pojawiły się na konferencji prasowej, poświęconej edukacji szkolnej. Zgromadzonym dziennikarzom przedstawiły plan zmian w systemie nauczania.

Barbara Nowacka zapowiada koniec HiT-u

— MEN od początku zapowiadało odpolitycznienie szkoły. Temu służyła wymiana kuratorów, temu służą inne zmiany w edukacji – przypomniała Nowacka. Tym samym uzasadniała usunięcie HiT-u. – Od 1 września żaden rocznik nie będzie mieć HiT-u, przedmiotu upolitycznionego. Teraz zapowiadamy nowy przedmiot, edukację obywatelską. Projekty przepisów w tej sprawie będą poddawane szerokim konsultacjom – zaznaczała.

Wymiana opisywanych tutaj przedmiotów ma nastąpić od września 2025 roku. Katarzyna Lubnauer podkreślała, że na edukację obywatelską przeznaczone zostaną 2 godziny tygodniowo w drugiej klasie szkół ponadpodstawowych.

Jak dowiedzieliśmy się w trakcie konferencji prasowej, zmianie mają ulec też akcenty w programie nowego przedmiotu. Uczniowie będą więcej skupiać się na pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i wymagającym wsparcia medycznego z innych powodów. – Zwiększamy nacisk na pierwszą pomoc. Patriotyzm to nie tylko machanie flagą – podsumowała Barbara Nowacka.

Podręczniki do HiT nie posłużyły za długo

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział w październiku 2021 roku nowy przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość. Początkowo MEiN zaakceptował jako podręcznik dzieło prof. Wojciecha Roszkowskiego, przygotowane przez wydawnictwo Biały Kruk. W książce pojawiło się jednak wiele kontrowersji. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że będzie to jedyne oficjalne wsparcie dla uczniów i nauczycieli, co spotykało się ze sporymi protestami w mediach społecznościowych.

We wrześniu 2022 roku na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki pokazała się informacja, że do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego został dopuszczony drugi podręcznik z tego samego przedmiotu. Książka została napisana przez czterech autorów: Izabellę Modzelewską-Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego i Adama Ciska. Podręcznik został wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Jej rzeczoznawcami byli prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Danuta Krzyżyk.

