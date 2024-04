Pierwszy raz w historii papież weźmie udział w szczycie G7. Premier Włoch cytuje Jana Pawła II

Służby prasowe Watykanu potwierdziły, że papież Franciszek weźmie udział w szczycie G7. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Kanady odbędzie się we włoskiej Apulii w dniach 13-15 czerwca.

Papież Franciszek zaproszony na szczyt G7. To pierwszy raz w historii

O zaproszeniu papieża na szczyt G7 poinformowała włoska premier Giorgia Meloni. W tym roku to Włochy są gospodarzem szczytu. – Serdecznie dziękuję Ojcu Świętemu za przyjęcie zaproszenia Włoch. Jego obecność dodaje prestiżu naszemu narodowi i całej grupie G7. To pierwszy raz w historii, kiedy papież weźmie udział w pracach Grupy – podkreśliła włoska premier w opublikowanym nagraniu.

Papież ma wziąć udział w sesji poświęconej sztucznej inteligencji. Meloni w swoim przemówieniu podkreśla, że sztuczna inteligencja jest jednym z największych antropologicznych wyzwań tej epoki.

– Nasze zaangażowanie polega na opracowywaniu mechanizmów zarządzania, które zapewnią, że sztuczna inteligencja będzie skoncentrowana na człowieku i kontrolowana przez człowieka, czyli że będzie utrzymywać człowieka w centrum uwagi i to będzie jej ostatecznym celem – podkreśla włoska premier.

Meloni cytuje Jana Pawła II

Meloni w kontekście zaproszenia Franciszka, zacytowała też polskiego papieża Jana Pawła II. – Jestem przekonana, że obecność Jego Świątobliwości w decydujący sposób przyczyni się do określenia regulacyjnych, etycznych i kulturowych ram dla sztucznej inteligencji. Ponieważ na tym gruncie, na teraźniejszości i przyszłości tej technologii, nasza zdolność, zdolność społeczności międzynarodowej, będzie ponownie mierzona, jak przypominał 2 października 1979 roku inny Papież, św. Jan Paweł II, w swoim słynnym przemówieniu do Narodów Zjednoczonych: „Działalność polityczna krajowa i międzynarodowa pochodzi od człowieka, jest wykonywana przez człowieka i jest dla człowieka”. To będzie zawsze nasze zobowiązanie i nasza droga – podkreśliła włoska premier.

Watykański portal Wativan News przypomniał, że papież Franciszek poświęcił sztucznej inteligencji swoje tegoroczne noworoczne Orędzie na 57. Światowy Dzień Pokoju. Wezwał wówczas ludzkość do kultywowania mądrości serca, która, jego zdaniem, może pomóc nam „wykorzystać systemy sztucznej inteligencji w służbie dla społeczeństwa”.

Włoska premier zapowiedziała również, że Grupa G7 potwierdzi na szczycie swoje wsparcie dla Ukrainy, będzie pracować na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju i zajmie się problemem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Poruszanymi tematami mają być także polityka energetyczna i klimatyczna, bezpieczeństwo żywnościowe oraz problem migracji.

