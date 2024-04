PiS rejestruje listy wyborcze dla kolejnego województwa. Są zaskoczenia

Na rejestracje list wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostały dwa dni. Termin mija 2 maja. Większość komitetów zdecydowała się odsłonić od razu pełne karty, Prawo i Sprawiedliwość nie. Poszczególne okręgi publikuje pojedynczo.

We wtorek kandydatów w kolejnym z okręgów – dolnośląsko-opolskim – ogłosił Michał Dworczyk. On sam także w nim wystartuje. Zajmie na listach trzecie miejsce. Pod kątem ogłoszeń jest to dzisiaj dość oblegany okręg – wcześniej swój start z niego również z trzeciego miejsca ogłosił Ryszard Petru, który zasili listy Trzeciej Drogi.

PiS rejestruje listę w okręgu dolnośląsko-opolskim

Przed Michałem Dworczykiem na liście znalazły się kolejno Anna Zalewska i Beata Kempa. Całą trójka zasiadała w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Zalewska jako minister edukacji narodowej, Kempa i Dworczyk jako ministrowie bez teki. Do byłego ministra należy także czwarte miejsce na liście. Zajmie je sx-szef resortu sportu Kamil Borniczuk.

Kolejna dwa miejsca na liście należą do posłanki Agnieszki Soin i posła Szymona Pogody, a jeszcze kolejne dwa do byłych senatorów – Grzegorza Peczkisa i Krzysztofa Mroza. Listę zamykają radny powiatu milickiego Krzysztof Domagała i radna sejmiku opolskiego Iwona Porowska.

Lista kandydatów PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim:

Anna Zalewska Beata Kempa Michał Dworczyk Kamil Bortniczuk Agnieszka Soin Szymon Pogoda Grzegorz Peczkis Krzysztof Mróz Krzysztof Domagała Iwona Porowska

PiS rejestruje kolejne listy

Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło rejestrację kandydatów w dwóch okręgach – łódzkim i pomorskim. Pierwsze przedstawił były minister rolnictwa Robert Telus, drugi były rzecznik rządu Piotr Müller.

Lista kandydatów PiS w okręgu łódzkim:

Witold Waszczykowski

Joanna Lichocka Anna Milczanowska Robert Telus Waldemar Buda Paweł Sałek Agnieszka Wojciechowska van Heukelom Piotr Polak Ewa Wendrowska Grzegorz Schreiber

Lista kandydatów PiS w okręgu pomorskim:

Anna Fotygą Jarosław Sellin Kazimierz Smoliński Piotr Müller Dorota Arciszewska-Mielewczyk Marcin Horała ⁠Hanna Foltyn-Kubicka ⁠Dariusz Drelich ⁠Sylwia Wiśniewska ⁠Tomasz Rakowski

