Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. „Tuż przed wylotem do Waszyngtonu”

W czwartek 4 lipca w Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda spotkał się na naradzie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i polskimi dowódcami wojskowymi. Na naradzie mowa była m.in. o szczycie nadchodzącym szczycie NATO, który rozpocznie się już we wtorek 9 lipca.

Prezydent zwołuje posiedzenie RBN. „Przed szczytem NATO”

– Analizowaliśmy wszystkie kwestie związane z realizacją postanowień dotychczasowych szczytów, zarówno szczytu madryckiego, jak i szczytu wileńskiego, jak również tego, czego spodziewamy się po szczycie waszyngtońskim. Dotyczyło to zarówno kwestii logistycznych, jak i planistycznych co do wytypowania i przemieszczania jednostek, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, kwestii zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej, o której wspominaliśmy w czasie szczytu zarówno w Madrycie, jak i w szczytu wileńskiego. Omawialiśmy te wszystkie kwestie z panami generałami, z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego i naszymi reprezentantami w strukturach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego – relacjonował prezydent na briefingu po naradzie.

– Komponent polityczny będziemy analizowali z panem premierem. Abyśmy mogli to zrobić w sposób właściwy, postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek na godz. 9:00 rano, przed naszym wylotem do Waszyngtonu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie tam możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony politycznej w czasie szczytu NATO – stwierdził prezydent. – Będziemy te zagadnienia omawiali.w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej Te zaproszenia na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej chwili właśnie są wystosowywane na poniedziałek na godz. 9:00 rano – dodał.

