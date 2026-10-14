Sondaż podzielił Polaków w kwestii poboru. Wiek ankietowanych odgrywa kluczową rolę

Obowiązkową zasadniczą służbę wojskową zawieszono w Polsce w 2009 roku. Nasza armia opiera się więc wyłącznie na żołnierzach zawodowych i ochotnikach. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, sytuacja uległa jednak zmianie. Obawy o bezpieczeństwo kraju każą nam ponownie przemyśleć kwestię powszechnego poboru do wojska.

Sondaż. Co Polacy sądzą o poborze do wojska?

Zwolennicy takiego pomysłu twierdzą, że zagrożenie ze strony Kremla oznacza konieczność zwiększenia liczby żołnierzy w naszym kraju. Zwraca się też uwagę na potrzebę wojskowego przeszkolenia jak największej liczby obywateli. Przeciwnicy podnoszą z kolei argument o istnieniu wyspecjalizowanych jednostek w armii zawodowej, którym nie za bardzo przydadzą się osoby szkolone na zasadach ogólnych.

Ankieterzy z Opinia24 zapytali o zdanie Polaków. 48 proc. popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. W tej grupie padają jednak różne odpowiedzi na temat, kogo konkretnie objąć poborem. 22 procent respondentów twierdzi, że obowiązek ten powinien dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 24 procent jest zdania, że pobór powinien dotyczyć wyłącznie mężczyzn.

Aż 38 procent ankietowanych wybrało opcję zupełnie przeciwną i nie popiera przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, opowiadając się za armią w pełni zawodową. 16 procent badanych w ogóle nie ma zdania na ten temat i nie potrafi opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Sondaż. Które grupy szczególnie nie chcą poboru?

Ciekawe wnioski płyną też z analizy poszczególnych głosów. Najczęściej poborowi sprzeciwiają się osoby z grupy wiekowej 18-24 lata. Aż 53 proc. z nich nie chce powrotu powszechnej służby wojskowej. Przeciwne takiej opcji są też osoby z wykształceniem średnim (44 procent) i wyższym (45 procent). Za utrzymaniem obecnych rozwiązań częściej opowiadają się też wyborcy Koalicji Obywatelskiej (47 proc.).

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone dla RMF FM w dniach 5-7 października na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano technikę mixed-mode: wywiady telefoniczne CATI oraz wywiady internetowe CAWI.

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