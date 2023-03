Kiedy odbędą się wybory? W kuluarach huczy od plotek. „Wtedy może być pozamiatane”

W weekend polityczne kuluary rozgrzała plotka o tym, że rzekomo wybory parlamentarne mogą odbyć się w okolicy Dnia Papieskiego. – Wtedy może być pozamiatane, bo dla PiS będzie to paliwo, które przyciągnie ludzi do komisji wyborczych – twierdzi w rozmowie z Wirtualną Polską poseł opozycji. Zdaniem anonimowego informatora „PiS tak zmieniło pod siebie Kodeks wyborczy, żeby jak najwięcej komisji do głosowania ulokować przy kościołach”.

Inny z rozmówców uważa, że jeżeli te plotki się potwierdzą, będzie to miało kolosalne znaczenie. – Cisza wyborcza nie obejmie przecież obrony papieża – komentuje.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy się odbędą?

Do sprawy odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. – Nie dyskutujemy o dacie wyborów. Tę wyznaczy prezydent – podkreśla Rafał Bochenek. Polityk zaznacza, że temat dotyczący rzekomego powiązania organizacji wyborów z Dniem Papieskim może być „polityczną wrzutką”, ale na pewno nie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. – Konkretny dzień wyborów jest dla nas kwestią wtórną, bo my będziemy przygotowani na każdy termin – twierdzi inny z rozmówców, zbliżony do centrali PiS.

Dziennikarze Wirtualnej Polski odpowiedzi na pytanie, kiedy odbędą się wybory parlamentarne, próbowali szukać również w otoczeniu Andrzeja Dudy. – Nie ma dziś o tym mowy – ucina temat jeden ze współpracowników prezydenta.

Sondaż ws. Jana Pawła II. Tak podzieleni są Polacy

Wyemitowany przez TVN24 reportaż Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3” wywołał burzę. Pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadziła sondaż, w którym zapytano: „Czy pana/pani zdaniem Jan Paweł II ukrywał przestępstwa seksualne w Kościele katolickim?”.

15,8 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 19,4 proc. – „raczej tak”. Łącznie jest to grupa 35,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 32,6 proc. ankietowanych, w tym 12,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 20,5 proc. – „zdecydowanie nie”. Aż 32,2 proc. respondentów nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

